Mijlpaal voor Vlaamse Cees Bol-fanclub: duizend leden bij 'opdraaien Champs-Élysées'

ALKMAAR - De Vlaamse fanclub van de Alkmaarse wielrenner en Tour de France-deelnemer Cees Bol heeft zijn doel bereikt . "We wilden duizend leden als hij de Champs-Élyssées zou opdraaien, en we hebben er nu 1.050", vertelt Patrick Engelen, oprichter van de 'Cees Bol Fanclub Toreke'. "En er zijn nog 150 aanvragen in behandeling. Dat is grandioos."

Omdat het coronavirus momenteel ook in Parijs snel om zich heen grijpt, moest de fanclub bij de slotetappe van gisteren verstek laten gaan. Wel stond de harde kern van de fanclub zaterdag, tijdens de enige tijdrit van deze editie van het wielerspektakel, langs de kant van de weg om hun Noord-Hollandse held aan te moedigen. "We stonden in vol ornaat op de voorlaatste heuvel", aldus Engelen.

Het moment waarop de Alkmaarse sprinter zijn fanclub voorbij fietste, noemt Engelen 'hilarisch'. Waar in een tijdrit doorgaans iedere seconde telt, had Bol vanwege zijn positie in de staart van het klassement zo weinig te verliezen, dat hij het gejuich en de aanmoedigingen van zijn supporters gretig in ontvangst nam. "Hij liet zelfs even zijn stuur los" (zie foto)

Wie denkt dat de fanclub uitsluitend uit Belgen of Vlamingen bestaat, heeft het mis. "Het is ongeveer fifty-fifty, en we zijn er heel alleen maar heel blij mee dat ook Nederlandse fans zich aansluiten."

Podium

Hoewel Bol in het algemeen klassement van de 146 gefinishte renners op de 140e plaats is geëindigd, is zijn fanclub bijzonder trots. Vooral omdat de Alkmaarder in eerste en de vijfde etappe het podium haalde, maar ook omdat hij de heroïsche wielertocht toch maar mooi heeft volbracht. "Een sprinter hoeft niet in de top-30 te eindigen", benadrukt Engelen. "Het gaat om de individuele etappes, en dat heeft hij goed gedaan."