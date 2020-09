Vrienden van overleden Carina halen wandelend geld op voor kankeronderzoek

Ook de man van Carina, Wim Zwaan, loopt mee. "Het is alleen maar mooi om dit zien", zegt hij. "Vanuit de horeca en andere ondernemers hebben we veel sponsoring gehad. Dat is echt top gedaan."

Initiatiefneemster van de actie Gerdine Klein vertelt aan mediapartner Regio Noordkop waarom ze de wandeltocht heeft georganiseerd. "Vorige jaar is onze vriendin Carina Zwaan overleden aan alvleesklierkanker. Het erge van deze ziekte is dat het zo snel gaat. Al na een paar maanden na de diagnose is het einde daar. Dat maakt het heel heftig."

Het geld dat de wandelaars hebben opgehaald gaat naar de actie 'Support Casper', onderdeel van de stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Casper van Eijk is een oncologisch chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. "Hij heeft iets ontdekt waardoor op termijn patiënten iets langer kunnen leven", Silvia Wolfert van de stichting. "Voor dat onderzoek is heel veel geld nodig. Daarom zijn we heel blij met dit initiatief."

De route die de wandelaars liepen is niet zomaar uitgestippeld. Het was een route die Carina Zwaan vaak liep. "We starten bij het huis van de familie Zwaan", vertelt haar vriendin Gerdine. "Deze route op het strand liep Carina ook heel vaak. We eindigen ook weer bij de familie Zwaan thuis.

