Honderden klimaatactivisten blokkeren Amsterdamse Europaboulevard, activisten afgevoerd

AMSTERDAM - Zo'n 250 actievoerders van Extinction Rebellion hebben zojuist in de Amsterdamse wijk Buitenveldert de Europaboulevard geblokkeerd. Voor autoverkeer is de afslag S109 naar de A10 daardoor onbereikbaar. Door de drukke ochtendspits staan er files. Inmiddels heeft de politie de eerste activisten meegenomen in een bus.