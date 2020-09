Vuurzee in Hem door brand in loods

In een aantal loodsen aan de Meeweg in Hem is vannacht brand uitgebroken. Volgens de brandweer zijn er geen mensen aanwezig in de loodsen.

De brandweer is druk bezig met het blussen van de brand, die rond 1.00 uur vannacht werd ontdekt. Het vuur is in de hele omgeving te zien.

De loodsen worden gebruikt als opslagruimte voor grote houten kisten.

Op last van de veiligheidsregio is een deel van de Hemweg alleen toegankelijk voor hulpdiensten. Mensen die last hebben van de rook, worden gevraagd ramen, deuren en ventilatie te sluiten.