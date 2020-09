Grote brand legt loodsen van bollenbedrijf in Hem in de as

HEM - Een uitslaande brand heeft vannacht in Hem twee loodsen van een bollenbedrijf in de as gelegd. Een derde loods raakte zwaar beschadigd. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.

Inter Visual Studio/Daniëlle Rood

Al snel nadat de brand aan de Meeweg rond 1.00 uur was uitgebroken, werd duidelijk dat er niemand in de loodsen aanwezig was. Meerdere brandweereenheden zijn vervolgens enkele uren bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. De loodsen werden gebruikt voor de opslag van houten kisten.

Grote brand legt schuren in Hem in de as - NH Nieuws

Omdat er bij de brand veel rook vrijkwam, werden twee naastgelegen boerderijen ontruimd. Daaronder was ook de woonboerderij van de eigenaar. Hij kan waarschijnlijk snel weer gebruikmaken van z'n woning, al zal dat voor de bewoners van de andere boerderij langer duren. Andere omwonenden kregen van de Veiligheidsregio het advies ramen en deuren gesloten te houden, en ventilatie uit te schakelen. Asbest Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar die stof is volgens de Veiligheidsregio uitsluitend terechtgekomen op het terrein waar de brand woedde. Rond 4.00 uur liet de brandweer weten dat het vuur onder controle was. Het nablussen van de smeulende resten ging tot vanochtend vroeg door. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Bezoek burgemeester Burgemeester Michiel Pijl van Drechterland laat op Facebook weten dat hij zich vannacht bij het getroffen bedrijf heeft gemeld. Hij is blij dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan, bedankt de hulpdiensten voor bewezen diensten en wenst de bollenteler veel sterkte.

Persbureau NieuwsFoto