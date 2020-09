Texel gaat op zwerfkattenjacht: verwilderde katten eten weidevogels en woelmuizen

TEXEL - Staatsbosbeheer Texel houdt begin oktober een grote actie om de overlast van zwerfkatten in natuurgebieden aan te pakken. De verwilderde katten pakken vogeltjes en woelmuizen. Op 3 oktober kunnen Texelaars hun huiskatten gratis laten chippen en vanaf 4 oktober wordt de jacht op zwerfkatten ingezet met vangkooien. Staatsbosbeheer voert de actie uit in samenwerking met Stichting Zwerfkatten Nederland.

"Nu zie je ze niet, maar 's nachts gaan ze op pad" zegt boswachter Anna Sprenkeling. "Hier in de Slufter en in allerlei andere natuurgebieden op Texel vormt de zwerfkat een bedreiging voor weidevogels en vooral de woelmuis. Dat is een diertje dat zeldzaam is en dat we graag willen beschermen."

In de natuurgebieden op Texel lopen in totaal ongeveer 200 verwilderde katten rond. Ze komen bij particulieren of boerderijen vandaan of zijn al generatie op generatie in het wild aanwezig.

Gratis chippen

Op 3 oktober kunnen inwoners van Texel hun huiskat gratis laten chippen in een drive-through chipstraat. De dag daarna wordt gestart met de jacht op de zwerfkatten. "Als er dan per ongeluk huiskatten in de kooien terecht komen, kunnen we aan de chip zien dat het geen wilde kat is en kan ie terug naar zijn of haar baasje", legt Sprenkeling uit.

De gevangen zwerfkatten worden overigens niet afgemaakt, maar worden overgebracht naar een opvang voor zwerfkatten in Friesland.