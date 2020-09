Ajax-trainer Erik ten Hag: regelmatige overwinning en ergenis om de VAR

AMSTERDAM - "Ik denk dat dit een regelmatige overwinning was. We zijn nooit in gevaar geweest." Zo begon trainer Erik ten Hag zondagavond de persconferentie na afloop van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers wonnen hun eerste thuiswedstrijd van deze competitie met 3-0.

"We hebben een paar goeie goals gemaakt en nog een paar meer zelfs, maar die werden helaas afgekeurd. Bij fases werd er goed druk gezet, maar er waren ook situaties dat de finetuning gemist wordt. Dat is normaal in deze fase van het seizoen. Het is september, maar we zijn pas net begonnen."

Over de afwezigheid van Gravenberch wilde Ten Hag niet al te veel kwijt. Het verhaal dat de middenvelder besmet was met het corona-virus wilde de trainer niet bevestigen. "Hij had klachten. In het kader van de privacy kan ik daar niet op ingaan", aldus Ten Hag.

Kudus man-of-the-match

Over de vervanger van Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, was iedereen het eens: die maakte een overtuigend debuut en zag dat bekroond met de uitverkiezing tot man-of-the-match. Ten Hag: "Het is hier en daar nog wel zoeken. Dat-ie heel goed kan voetballen, hebben we vandaag kunnen zien."