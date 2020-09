Burgemeester Zandvoort legt schuld voor te druk circuit bij jong publiek en organisatie

De regio Kennemerland, waar Zandvoort onder valt, is door de overheid bestempeld als corona-risicogebied . Op de vraag voor signaal Zandvoort afgeeft met dit evenement reageert de burgemeester dat er 'goede afspraken gemaakt moeten worden'.

Het is ook niet duidelijk hoeveel meer dan afgesproken 4.000 bezoekers binnen zijn geweest.

Toch geeft Moolenburgh aan dat de organisatie ook heeft erkend dat er mensen naar het circuit kwamen die geen kaarten hadden en aan de poort toch naar binnen wilden. Dat was volgens hen 'niet volgens afspraak'. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk.

Die bezoekersstroom kon bij andere evenementen van soortgelijke grootte wél in goede banen worden geleid, omdat daar een ander publiek was, aldus de burgemeester. "Hier waren veel jongere mensen die zich minder hielden aan de regels."

Het circuit stopte het event, in samenspraak met de gemeente Zandvoort en de veiligheidsregio. Dat gebeurde toen - volgens de gemeente - de bezoekersstroom niet meer gehandhaafd kon worden. "In de loop van de dag kwamen berichten dat het publiek zich niet hield aan afstandsregels", aldus de burgemeester.

Het evenement voor zo'n 4.000 bezoekers, waar auto's werden geshowd en je kon rijden over het circuit, werd vanmiddag stopgezet wegens grote drukte.

"En als we zien dat die afspraken niet worden nagekomen of niet er voldoen op gehandaafd kan worden daar gevolgen aan zitten." De burgemeester meldt verder dat dit evenement de laatste grootschalige is op het circuit.

Reactie Veiligheidsregio

Voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland Marianne Schuurmans laat doorschemeren dat er fouten zijn gemaakt tijdens dit evenement en zegt 'blij' te zijn dat het werd beëindigd.

In een reactie aan NH Nieuws schrijft ze: "Fijn dat organisatie besefte dat het niet goed ging en het evenement beëindigde."

De burgemeesters in de regio gaan morgen in gesprek. "Ze gaan bespreken hoe er aan de voorkant van een evenement kunnen voorkomen dat het fout gaat", aldus Schuurmans.