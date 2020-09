Ajax kent weinig problemen met RKC in eerste thuisduel

AMSTERDAM - Ajax heeft de eerste thuiswedstrijd zonder veel moeite te hoeven doen gewonnen van RKC Waalwijk: 3-0. De Amsterdammers kwamen in de beginfase op voorsprong via Dusan Tadic en kwamen daarna nauwelijks in de problemen. RKC eindigde de wedstrijd met tien man na ingrijpen van de VAR.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Mohammed Kudus maakte zijn officiële debuut voor de Amsterdammers. Hij speelde in plaats van Ryan Gravenberch, die niet wedstrijdfit was. Lisandro Martínez verving zijn geschorste landgenoot Nico Tagliafico als linksback. Bij RKC stonden oud-Ajacieden James Efmorfidis, Vurnon Anita en Kostas Lamprou in de basis. Ajax kwam na tien minuten op voorsprong via een halve omhaal van Dusan Tadic: 1-0. Zakaria Labyad leek hierna de score uit te breiden, maar zijn treffer werd afgekeurd door de VAR. Martínez had namelijk een overtreding gemaakt. Uiteindelijk maakte Labyad tóch 2-0 op aangeven van Noussair Mazraoui, die speelde door de belangstelling van Bayern München voor Sergiño Dest. Pal voor rust was er een hachelijk momentje voor het Ajax-doel. Martínez greep vervolgens goed in. Tekst gaat verder onder de tweet

Bepalende rol VAR De Amsterdammers begonnen de tweede helft niet sterk. Desondanks leken de gastheren 3-0 te maken. Labyad legde de bal af op Quincy Promes en die tikte eenvoudig binnen. Deze goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. RKC-verdediger Luuk Wouters werd twintig minuten voor tijd van het veld gestuurd na het neerhalen van Labyad. Dit gebeurde na inmenging van de VAR. Martínez kopte na een strakke voorzet van Dusan Tadic raak: 3-0. Het duel was hierna gespeeld. Sergiño Dest mocht in de slotfase invallen voor Daley Blind. Invaller David Neres leek in de blessuretijd op het scorebord te komen, maar zijn inzet ging hoog over. Ajax speelt de volgende wedstrijd tegen Vitesse. De aftrap is zaterdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Pro Shots / Stanley Gontha

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind (80/Dest) , Martínez ; Álvarez, Kudus, Promes (83/Lang) ; Antony (69/Neres) , Labyad (69/Traoré), Tadic (83/Huntelaar) Opstelling RKC: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Wouters; Olsak (86/Mulder) , Tahiri, Anita; Efmorfidis (61/El Haddouti), Stokkers (73/Lutonda), Daneels (61/Sow)

