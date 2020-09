Veel te druk op circuit Zandvoort, event voortijdig beëindigd: "Grote chaos"

Via Twitter werd een groot deel van de dag geklaagd over grote drukte bij het circuit. Op foto's valt ook te zien dat voldoende afstand houden niet altijd mogelijk bleek.

Aansluitend is ook het programma vroegtijdig stopgezet. Buiten het evenemententerrein van het circuit was het ook druk, mede door de combinatie van het mooie weer en spontane strandbezoekers.

Het evenement is uiteindelijk door het circuit stilgelgegd, in samenspraak met de gemeente Zandvoort en de veiligheidsregio. Dat gebeurde toen - volgens de gemeente - de bezoekersstroom niet meer gehandhaafd kon worden.

"Het was een grote chaos in Zandvoort", vertelt Jeroen van Kesteren, autosportjournalist van Trackside Legends, die kaartjes had gekocht voor het evenement. Hij zou samen met zijn dochtertje naar Zandvoort gaan, maar kwam al op de weg bij Bloemendaal in de file.