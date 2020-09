Rianne doet aan boogschieten te paard in Amsterdam-West: "Wat een adrenalinekick!"

AMSTERDAM - Wedstrijden boogschieten te paard, had je daar al eens van gehoord? Ze zijn nu ook mogelijk in Amsterdam. Rianne Molenaar is sinds haar achste gek op paarden én heeft wel een lesjes boogschieten gehad. ''Ik kan nu beide sporten serieus aanpakken", vertelt ze aan NH Nieuws.

Rianne heeft dit jaar haar eerste wedstrijd. Via een Facebook advertentie kwam zij achter het bestaan van deze vrij kleine sport in Nederland. Het heeft niet lang geduurd na het zien van de advertentie voordat zij van start ging met trainen. ''Ik wist meteen dat dit de perfecte combinatie was.'' Uitleg van de sport De wedstrijd heeft vier deelnemers die in acht rondes binnen 14 seconden zoveel mogelijk raak moeten schieten (zie video). Een handje vol regels. "Maar het belangrijkste is dat jij en jouw paard op dat moment plezier hebben", benadrukt Rianne. Paard Bruno krijgt nog een laatste controle voordat hij de paardentrack op mag en dan.... Haar paard Bruno gaat elke ronde sneller. Uiteindelijk halen ze de 14 seconden. Tekst gaat door onder de video

Boogschieten te paard - NH Nieuws

Boogschieten te paard is nog vrij onbekend in Nederland. Op dit moment zijn er rond de veertig actieve deelnemers. Dit tegenstelling tot Hongarije, waar het nog nét niet zo populair is als voetbal in Nederland, meent Rianne. Ze hoopt ooit mee te doen aan het wereldkampioenschap. Om dat niveau te bereiken moet de sport nog wel groter worden. En met de komst van de paardentrack van Kessen Moving Mounted Archery in Amsterdam ziet zij dat zeker gebeuren.