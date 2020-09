Vanaf 18.00 uur nieuwe maatregelen: nog geen verboden gebieden en uitzondering voor Schiphol

NOORD-HOLLAND - In Kennemerland zijn nog geen nieuwe gebieden aangewezen waar 's nachts niemand mag komen. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten aan NH Nieuws. Pas in de loop van volgende week verwacht de veiligheidsregio deze gebieden aan te wijzen.

Vanavond gaan in de regio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland de nieuwe, strengere coronamaatregelen in. Zo moet horeca uiterlijk om 1.00 uur sluiten en mag er al om 0.00 uur niemand naar binnen. Eerder kondigde de veiligheidsregio's aan bepaalde gebieden 's nachts af te sluiten, om zo illegale feestjes tegen te gaan. Afgelopen nacht was er nog zo'n feest bij Beverwijk. Bij de nieuwe noodverordening voor Kennemerland, die zojuist is gepubliceerd en vanavond om 18.00 uur ingaat, zijn echter nog geen gebieden aangewezen. Een woordvoerder laat weten dat hier nog "meer afstemming voor nodig is". Uitzonderingen Ook is nog niet duidelijk op welke tijdstippen de gebieden als 'verboden' worden bestempeld. Wel is bekendgemaakt dat er in ieder geval een uitzondering geldt voor bewoners en mensen die 'noodzakelijke werkzaamheden' moeten in het gebied verrichten. In Amsterdam-Amstelland zijn de gebieden wel al aangewezen. Hier gaat het om delen van het Amsterdamse bos en de Ouderkerkerplas. Eerder zei de gemeente Amsterdam dat ook parken dicht zouden gaan, maar dat bleek niet te kloppen. tekst gaat door onder de foto

Verder valt er uit de noodverordening op te maken dat ook afhaalrestaurants om 2.00 uur moeten sluiten. Alcoholverkoop mag maximaal doorgaan tot 1.00 uur. Opvallend is dat in de nieuwe noodverordening een uitzondering is opgenomen voor Schiphol. Horeca na de securitycheck hoeft zich hier niet aan de nieuwe sluitingstijd te houden, maar op Schiphol Plaza moet dit wel. Dit was bij de horecasluiting aan het begin van de coronacrisis ook al het geval. Tekst gaat door onder artikel