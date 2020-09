Robinson (10) dopt haar eigen boontjes voor het goede doel: "Adopteer een bonenstaak"

Toen Robinson voor de vraag kwam te staan hoe zij geld wilde inzamelen voor WNF, was de keuze gauw gemaakt: dat moesten tuinbonen zijn. En toevallig had haar moeder er daar nog wel wat zakken van staan.

Hoewel de 10-jarige nog nooit eerder haar eigen groente had verbouwd, besloot zij zich toch te wagen aan de productie ervan. Onder het motto 'voorbereiding is het halve werk' dook Robinson samen met haar moeder de boeken in. Hier leerde zij hoe ze stap voor stap de beste, mooiste en lekkerste tuinbonen kon kweken.

NH Nieuws ging langs bij Robinson en haar bonen! Tekst loopt door onder de video