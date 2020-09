Natuurlijk Noord-Holland bezoekt een prachtig Goois natuurgebied

Wie aan 't Gooi denkt, ziet de heide voor zich. Met paarse gloed, bosranden en schapen. Natuurlijk Noord-Holland biedt het je deze week allemaal. Met uitzondering van de schapen, want op de Hoorneboegse heide die Stephan Roest bezoekt, lopen koeien. In het open landschap van de heide komen de vrijstaande berken en vliegdennen mooi tot hun recht. Het lijkt wel een schilderij van Anton Mauve.

Iets verder, in de meest zuidoostelijke hoek van Noord-Holland, tegen Utrecht aan, laat boswachter Rob Rossel van het Goois Natuurreservaat een jong bos zien. De douglassparren en Corsicaanse dennen die er stonden, zijn een paar jaar geleden gekapt. Nu schieten de jonge berken, lijsterbessen en eiken er omhoog. Bij het kappen van de bomen is de bodem intact gelaten. Daardoor is het netwerk van schimmels in de grond niet verwoest zodat het nu de energie levert aan het jonge bos.

Natuurverbindingen

Vlakbij raast de A-27 en over de spoorlijn Hilversum-Utrecht schieten treinen voorbij. Sinds een paar jaar kan de natuur daar ongestoord oversteken. De enorme natuurverbindingen van het ecoduct Hoorneboeg over de Utrechtse Weg en die van de Zwaluwenberg over spoor en snelweg verbindt de natuur van Het Gooi met die van de Veluwe. Dit onderdeel van Natuurnetwerk Nederland is een groot succes.

Daar vlakbij staat misschien we de oudste boom van 't Gooi. De eik van tussen de 250 en de 300 jaar oud is in de laatste fase van zijn leven beland. Aan de rand van zijn kroon zie je steeds meer taken afsterven. Hij gaat langzaam dood. In een requiem voor een boom toont Natuurlijk Noord-Holland respect aan dit monument.

Brand

Verjonging staat centraal op de Laapersheide. Daar woedde in april 2019 een brand die veel heide heeft verwoest. Nadat eerst het gras de kleur groen terugbracht in de zwartgeblakerde vlakte, zie je nu veel jonge heide opkomen. Hier en daar kleurt het paars als bewijs dat het allemaal weer goed komt.