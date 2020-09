VLOG: Desi zwaait catamaran Beatrix uit tijdens speciale zeiltocht Sailwise

Door de maatregelen die genomen moesten worden in verband met het coronavirus, is het niet mogelijk geweest om deze zomer uit te varen. Hierdoor is de stichting veel inkomsten misgelopen. "Zonder steun zullen de aangepaste zeilactiviteiten en zeilvakanties verdwijnen", vertelde Ron Koopmeiners, de directeur SailWise, eerder in een interview op WEEFF Radio.

Waarom dit zo belangrijk is dat deze activiteiten kunnen blijven bestaan? "Watersport kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van mensen met een beperking", aldus Anja van Balen.

Tien dagen zeilen

Met deze zeil tiendaagse hoopt de stichting € 30.000,- op te halen. Vlogger Desi was vanochtend in de haven om het startschot van de vierde etappe bij te wonen. Dat werd gegeven door burgemeester Eduard Van Zuilen.

Verder sprak Desi met Laurens die vertelde waarom het belangrijk is dat deze boten er zijn en zwaaide ze samen met belangstellend publiek de Beatrix uit. Bekijk de video hier: