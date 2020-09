Donny van de Beek scoort bij debuut, maar verliest wel

MANCHESTER - Scoren bij je debuut. Dat is Ajax-spelers niet vreemd. Ex-Ajacied Donny van de Beek deed het zaterdagavond namens Manchester United, maar zag zijn ploeg wel met 3-1 verliezen van Crystal Palace.

Van de Beek kwam na 67 minuten in het veld voor Paul Pogba bij een tussenstand van 0-1. Binnen een kwartier scoorde de aanvallende middenvelder op Old Trafford, maar even daarvoor hadden de bezoekers de 0-2 gemaakt. Vlak voor tijd werd het nog 1-3.

Bekijk hieronder de goal van Van de Beek