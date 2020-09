Eerste nederlaag voor Koninklijke HFC, ook Jong Volendam onderuit

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Tommy Bekooij. De aanvaller van Quick Boys kopte raak in de blessuretijd van de eerste helft.

Na rust kreeg HFC kans op de gelijkmaker, omdat de thuisploeg snel verder moest met tien spelers. Fernando Lewis kreeg zijn tweede gele kaart. Toch leverde dat weinig kansen op voor de Haarlemmers. Zodoende bleef het bij 1-0.

Koninklijke HFC had de eerste twee competitiewedstrijden in de tweede divisie gewonnen van TEC en De Treffers en was koploper. Quick Boys verloor vorige week nog met 5-1 van AFC.

