Gelijkspel voor AZ bij seizoensopener na vroege rode kaart Calvin Stengs

De wedstrijd brandde snel los toen PEC Zwolle een strafschop leek te krijgen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had een overtreding van Fredrik Midtsjø gezien. De VAR greep in, want de overtreding was buiten het strafschopgebied gemaakt. De vrije trap leverde vervolgens niets op.

Rood Stengs

Even later werd Stengs met rood van het veld gestuurd. Gözübüyük werd naar de kant geroepen door de VAR, want de aanvaller van AZ had een overtreding met gestrekt been gemaakt. Na het zien van de beelden kon de arbiter niks anders dan Stengs van het veld sturen.

De eerste helft werd nog erger voor AZ toen Clint Leemans via de voet van Boadu voor de 0-1 zorgde in de 39e minuut. Aan de andere kant was Albert Gudmundsson gevaarlijk met een schot tegen de paal.

Betere tweede helft

Na rust kreeg de ploeg van trainer Arne Slot meer controle over de wedstrijd. PEC werd terugdrongen en dat leidde tot mogelijkheden. Gudmunsson kreeg de grootste kans. Hij schoot van dichtbij tegen doelman Michael Zetterer aan. De aanvalsdrang werd ruim twintig minuten voor tijd wél beloond. Met enige fortuin scoorde Boadu via de binnenkant van de paal: 1-1.