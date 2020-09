AZ'er Pantelis Hatzidiakos geniet van zijn comeback: "Enorm trots op mezelf"

ALKMAAR - Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november 2019. Een zware kruisbandblessure hield hem tien maanden aan de kant. De Griekse verdediger stond tegen PEC Zwolle verrassend in de basis. "Ik ben enorm trots op mezelf dat ik dit na tien maanden heb bereikt."

Bij afwezigheid van Ron Vlaar stond Hatzidiakos in de basis. En dat zonder wedstrijdritme. Een besloten oefenwedstrijd tegen Telstar waren zijn enige wedstrijdminuten. "De verwachtingen waren dat het iets langzamer zou zijn. Alleen teleurstellend dat we vandaag niet hebben gewonnen", vertelt Hatzidiakos na het 1-1 gelijke spel tegen PEC Zwolle.

"Ik het begin moest ik er even inkomen", blikt de Griek terug op zijn comeback. "Toen we met tien man kwamen te staan toen zat ik beter in de wedstrijd. Het is een proces, want ik heb tien maanden geen wedstrijd gespeeld."

Na zo'n zeventig minuten werd Hatzidiakos door zijn trainer Arne Slot naar de kant gehaald. "Ik wilde eigenlijk wel door, maar dan loop je risico dat je tegen blessure aanloopt. Dat wil ik natuurlijk niet, want ik heb tien maanden moeten strijden. Je moet dan wel verstandig zijn."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Hatzidiakos na het gelijke spel tegen PEC Zwolle.