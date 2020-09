AZ-trainer Arne Slot vond arbitrage niet consequent tegen PEC

ALKMAAR - De rode kaart van Calvin Stengs na een kwartier spelen was het moment in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Daardoor speelden de Alkmaarders het grootste deel van de wedstrijd met een man minder. Toch sleepte de ploeg van trainer Arne Slot er nog een 1-1 gelijkspel uit. "Met het resultaat ben ik absoluut niet tevreden."

"Kijk, als een speler geen pijn heeft van een tackle, dan is er nooit een hard contactmoment geweest. Het lijkt mij dat dat van invloed op de kaart is", vervolgt Arne Slot zijn analyse op de rode kaart van Stengs. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf de prent aan de aanvaller van AZ na tussenkomst van de VAR.

"Wel ben ik tevreden over de manier van spelen van mijn ploeg in de tweede helft."

Slot twijfelt dus behoorlijk over de rode kaart van Stengs, maar stoorde zich er nog meer aan dat de arbitrage lang niet altijd consequent is. "Dan hoop je dat in de restant van de wedstrijd de VAR ook ingrijpt bij soort gelijke momenten." De coach doelt op de tackle van Dean Huiberts op Pantelis Hatzidiakos en het opstootje met Bram van Polen. "Dan is dit overduidelijk een rode kaart."

Dankzij Myron Boadu kwam AZ halverwege de tweede helft op gelijke hoogte. En het zag er nog naar uit dat AZ aan het einde van de wedstrijd langszij kwam, maar de tegenstander uit Zwolle hield stand. "Op het einde van de wedstrijd ben je teleurgesteld met het gelijkspel. Al ben ik tevreden over de manier van spelen van mijn ploeg in de tweede helft", aldus Slot.

Bekijk de video voor het hele gesprek met de trainer van AZ.