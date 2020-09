Al jarenlang frustratie bij vervoerders door 'te lage' Velsertunnel: "Kost duizenden euro's"

IJMOND - Een hoofdpijndossier: zo noemen de Velsense vervoerders Henk van der Valk en Jan van Oostveen de vele hoogtemeldingen bij de Velsertunnel. Nergens anders zijn er zo vaak stremmingen door een te hoge vrachtwagen als in Velsen. "Dit kost iedere maand duizenden euro's."

NH Nieuws / Dennis Mantz

De Velsertunnel gaat met iets meer dan 1.800 afsluitingen in 2019 opnieuw eenzaam aan kop, gevolgd door de Coentunnel met 1.199 hoogtemeldingen. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Een trendbreuk is in de eerste vijf maanden van 2020 - tot frustratie van de vervoerders - nog niet te ontdekken. Tot en met mei liep de teller in Velsen namelijk alweer op tot 774 meldingen. Een afsluiting door een hoogtemelding kan volgens weggebruikers oplopen tot zo'n twintig minuten vertraging. Tekst gaat verder onder de video.

Hoogtemeldingen Velsertunnel leiden tot frustratie - NH Nieuws

Hoewel het ongemak en de economische schade groot zijn, wordt er zelden een boete uitgeschreven. Vaak gaat het namelijk om opbollende zeilen, en blijken de vrachtwagens lang niet altijd te hoog. Henk van der Valk uit Driehuis is taxiondernemer en heeft totaal zestien voertuigen rijden. "Ik ben altijd opgevoed met het idee dat Telstar op een dag kampioen van Nederland zou worden, maar dat blijkt dus de Velsertunnel te zijn. Je wilt betrouwbaar kunnen zijn voor de klanten, maar dat word je op deze manier wel lastig gemaakt. Je kan moeilijk bij iedere klant een uur eerder vertrekken. Dus het gaat om meer dan alleen economische schade", aldus de ondernemer.

Quote "Nee, er zijn geen plannen voor een bergteam bij de Velsertunnel" Viktor beelen, rijkswaterstaat

Beroepschauffeur Jan van Oostveen uit Velserbroek maakt zich al jaren hard voor betere communicatie. Dat doelt hij op de stroperige afwikkeling na de hoogtemelding. "Je hoort nu vaak: 'Hallo, hallo wil de meneer met de witte vrachtenwagen ..' Dat snappen bijvoorbeeld de buitenlandse chauffeurs niet. Vaak stappen er dan mensen uit hun auto om dat vervolgens voor de wagen duidelijk te maken, levensgevaarlijk." Zijn oplossing: "Er moeten op meerdere plekken duidelijke matrixborden komen die dat door middel van een foto duidelijk maken." 'Velsertunnel minder urgent' Hoogtemeldingen bij de Velsertunnel zijn al een jarenlang probleem. In 2017 ging de tunnel weer open na een lange renovatie. Toen kwam er 12 centimeter aan hoogte bij. Helaas mocht dat niet baten, want ook in voorgaande jaren was de Velsertunnel al 'kampioen hoogtemeldingen'. Ook ontbreekt het bij de Velsertunnel aan een bergwagen die stand-by staat. Een team dat direct kan inspelen op de situatie, waardoor de vertraging beperkt kan blijven. Zoals nu ook bij de Coentunnel gebeurt. Maar ondanks de goede ervaringen gaat er geen stand-by bergteam komen, zegt verkeersdeskundige bij Rijkswaterstaat Viktor Beelen. "Er rijdt daar minder verkeer, en is het minder urgent." Ook in de toekomst lijkt daar geen ruimte voor te zijn, zegt Beelen.

Een alternatieve route vinden bij een afsluiting is de laatste jaren een uitdaging te noemen. Tijdens de bouw van de zeesluis is de sluizenroute gestremd, en ook de gedateerde pont is door de vele technische malheur allerminst een betrouwbare partner gebleken. "We leven op een booreiland", vervolgt ondernemer Van der Valk. "We hebben echt uitwijkmogelijkheden nodig." Brancheverenging Het totaal aantal hoogtemeldingen bij de Velsertunnel daalde de afgelopen jaren met 10 procent. Branchevereniging Transport Logistiek Nederland noemt dat een lichtpuntje. "Toch zijn het er nog steeds veel", reageert een woordvoerder. "Met name bij oudere tunnels, zoals de Velsertunnel, zijn er veel meldingen. Die tunnels hebben vaak een beperkte doorrijhoogte, waardoor het hoogtedetectiesysteem laag wordt afgesteld. Bij bijvoorbeeld een opbollend zeil wordt de hoogtedetectie dan al snel getriggerd."