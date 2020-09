Plastic, sigaretten en vuile onderbroeken: IJmuidense vrijwilligers ruimen zakken vol afval op

IJMUIDEN - Veel plekken op de wereld zijn na vandaag weer een stuk schoner. Op World Clean Up Day gingen talloze vrijwiliggers in actie om zwerfafval uit de natuur te halen. Ook op het strand in IJmuiden gingen vrijwilligers aan de slag. "We zijn de opruimers van moeder aarde", zegt een van de vrijwilligers.

Visdraadjes, sigarettenpeuken, rietjes, vorken en zelfs vuile onderbroeken haalden de vrijwilligers van het strand af. "Ik schrik er altijd van, maar ik moet zeggen dat het hier toch redelijk schoon is", zegt fotografe Johanna Minnaard, die een foto-expositie over wegwerpplastic heeft gemaakt.

Mareile Zuber organiseerde in IJmuiden een van de initiatieven om de natuur op te ruimen. Namens organisatie BRAK zet ze zich in voor een schonere leefomgeving: "Ik vind het belangrijk dat wij in actie komen in plaats van alleen te praten over problemen van klimaat en milieu."

Stop met wergwerpen

"Mijn doel is om mensen op een andere manier naar de voorwerpen te laten kijken. Ik ben op zich niet tegen plastic, maar de link met het wegwerpen moet er vanaf", zegt Minnaard, die allerlei voorwerpen in zwart-wit gefotografeerd heeft.

Vandaag was de laatste dag van de reizende expositie in IJmuiden en hielp ze mee met het opruimen van het strand. "Veel snoeppapiertjes, doppen van flesjes en nog wat blikjes. De oogst is wel aardig."