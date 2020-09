Slagersvrouw Corrie (81) stopt na 60 jaar worst snijden in Winkelcentrum Schalkwijk

HAARLEM - "Zestig jaar is zij er al bij, in de slagerij", zingt de troubadour in slagerij Van der Geest in Winkelcentrum Schalkwijk. Corrie (81) laat het afscheidsfeest als slagersvrouw maar over zich heen komen. "Ik was van plan om gewoon de achterdeur uit te gaan en gedag te zeggen, maar dat gaat dus niet door."