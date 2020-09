Groot onderzoek van politie in Bussumse woning

BUSSUM - De politie is al uren bezig met een groot onderzoek in een woning de straat Nieuwe Bellevue in Bussum. Vanmorgen vroeg was er een melding van een reanimatie, meldt de politie aan NH Nieuws.

Er is nog niets duidelijk over wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis. De melding kwam rond 5.00 uur, zegt een woordvoerder. Het onderzoek is op dit moment nog steeds aan de gang, maar er is niets bekend over wat voor soort onderzoek het is.

De politie wil niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht. Wel bevestigt de politie dat het om een groot onderzoek gaat.

Op foto's is te zien dat de steeg naar de woning is afgezet met politielint.