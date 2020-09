IN BEELD: Medemblik eert stoommachines met Stoommodellenweekend

Kinderen kunnen dit weekend in het binnenwater achter het museum varen met radiografisch bestuurbare (stoom)boten en ook in de machinetuin is van alles te beleven.

Expositie 'Nederland op Stoom'

Naast de stoommachines in het Medemblikker museum wordt dit weekend een expositie gehouden met de titel Nederland op Stoom. Bewegende stoommodellen uit de negentiende eeuw laten zien hoe de stoomrevolutie in Nederland op gang kwamen.

De kers op de taart van de expositie is het model van de Harry Lee 'Steam Yachts' Shamrock Columbia, een stoomschommel en kermisattractie in één. Het is de voorloper van het piratenschip dat wij tegenwoordig van attractieparken en kermissen kennen. Voor het eerst in jaren is de historische attractie te zien, nadat het jarenlang in slechte staat op een vergeten plek in een museum stond.

De schommelattractie, bij een tentoonstelling in het Verenigd Koninkrijk