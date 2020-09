HOORN - "Ik heb er 32 jaar met veel plezier gewerkt", vertelt Nico Brandsen met gemengde gevoelens. Met zijn kleindochter en familie bezocht hij vandaag de open dag aan de Holenweg in Hoorn, waarbij iedereen een kijkje mag nemen hoe de karakteristieke Philipsfabriek uit 1962, circulair gesloopt wordt.

"Mijn kleindochter komt hier over een aantal jaar in de nieuwe wijk te wonen, dus ik mocht vandaag mee", vertelt Brandsen lachend aan NH Nieuws. Tot 1991 werkte hij in de fabriek, jarenlang was hij werkzaam op de montageafdeling. "Toen Philips naar Hoorn kwam in 1962, was de eerste locatie op de Dr. Van Aalstweg. Daar werkten we toen met veertig man", aldus Brandsen.

Duurzame sloop Philipsfabriek: "Alle puin wordt hergebruikt" - NH Nieuws

De vraag naar telefonie groeide en dus opende Philips in 1964 de fabriek aan de Holenweg. Op het hoogtepunt werkten er zo'n 540 man personeel. Tot eind jaren '90 is de fabriek in gebruik geweest en sloot in 2005 definitief de deuren. De ruimte werd daarna in gebruik genomen als ideefabriek met verschillende kleine ondernemers en creatievelingen. Begin dit jaar is er gestart met de sloop en het bouwrijp maken van de grond voor de aanleg van een de nieuwe stadswijk Holenkwartier. "Voor alle producten die uit de gebouwen komen, proberen we een nieuwe markt te vinden om ze te hergebruiken", legt directeur Sjors Deken van Van der Bel sloopwerken uit. Deken: "Delen van de staalconstucties zijn gedemonteerd, kozijnen, deuren en stalen trappen zijn allemaal opnieuw toegepast." Puin wordt nieuwe weg Er komt 170 ton bouw- en sloop afval vrij. Gemengd puin - zoals bakstenen en beton - gaat op locatie in de mobiele puinbreekinstallatie. Sjors: "Een magneetband haalt alle ijzerresten eruit en dan wordt het gezeefd. Alles wat te groot is gaat nog een keer door de machine, wordt in de draaiende trommels tot steeds kleinere stukken verpulverd, tot dat het het juiste formaat heeft en als menggranulaat eruit komt."

Quote Het puin wordt allemaal hergebruikt voor de fundering van de nieuwe wegen Sjors Deken, directeur sloopbedrijf

Het menggranulaat is de basis voor de fundering van de nieuwe wegen van stadswijk. Nagenoeg al het pijn wordt hergebruikt. Voor een deel komt er ook 'schoon' beton uit het pand. "Dat wordt hier voorberwerkt en gaat dan op industrieterrein Agriport naar de grondstoffenbank. Vervolgens wordt het weer gebruikt als basis voor het maken van nieuw beton." Op aanmelding en in ploegendienst komen de bezoekers door de coronamaatregelen in beperkte groepen naar locatie. Van omwonenden die het spektakel dagelijks zien gebeuren, tot vaklieden en oud medewerkers en betrokkenen van de Philipsfabriek. "Mijn vader heeft hier ruim 25 jaar gewerkt, hij was één van de eerste werknemers", vertelt een man uit Nibbixwoud. "Bij Philips was alles goed geregeld zoals het pensieon. Dat was voor mijn vader toen heel belangrijk. De meesten waren allemaal gewoon boerenknechten. Iedereen uit de regio ging bij Philips te werk." Einde tijdperk De sloop moet half november afgerond zijn waarna in januari 2021 gestart gaat worden met de bouw van de eerste woningen. Voor meneer Brandsen is de sloop niet alleen het einde van een tijdperk, maar ook de start van een nieuwe. Brandsen: "Mijn kleindochter heeft dus nu een stekkie bemachtigd. We zijn net nog even naar de plek gelopen waar ik altijd zat, om daar samen even een foto te maken."

De Philipsfabriek voorafgaand aan de sloop - Zeeman Vastgoed B.V.