GGD beperkt bron- en contactonderzoek in regio Amsterdam en Kennemerland

Mensen in de regio Amsterdam en Kennemerland die besmet zijn geraakt met het coronavirus moeten voortaan zelf hun contacten hierover informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Dit omdat er te weinig capaciteit is bij de GGD's.

Alleen bij risicogevallen, zoals zorgmedewerkers en ouderen, gaat de GGD nog zelf de contacten bellen. De maatregel gaat in Amsterdam per direct in, de GGD Kennemerland belt al sinds donderdag niet meer iedereen op na een besmetting.

"Op dit moment overstijgt het aantal positief geteste personen in de regio de capaciteit die wij hebben om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Een van de redenen is het toenemend aantal contacten welke een persoon heeft tijdens zijn of haar besmettelijke periode", meldt de GGD Kennemerland.

Het is niet voor het eerst dat er wordt 'gesneden' in het volgens experts zeer belangrijke contactonderzoek. Begin augustus gebeurde dat ook al in Amsterdam.

'Essentieel onderdeel'

Opvallend is dat de regio's Amsterdam en Kennemerland precies te twee gebieden zijn die sinds gisteren als 'zorgelijk' zijn aangemerkt door de Rijksoverheid. Vanaf zondag gelden hier vanwege de oplopende besmettingen extra maatregelen.

Volgens het RIVM is het bron- en contactonderzoek een 'essentieel onderdeel' van de bestrijding van het virus. Als uit een test bleek dat iemand besmet was met het coronavirus, dan vroeg de GGD vervolgens aan de patiënt met wie hij of zij de afgelopen dagen in contact is geweest. Deze personen werden vervolgens door de GGD gebeld.