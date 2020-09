Amsterdammer Ki-Jana Hoever tekent bij nummer 7 uit Premier League

WOLVERHAMPTON - Voetballer Ki-Jana Hoever vervolgt zijn carrière bij Wolverhampton Wanderes. De achttienjarige verdediger komt voor zo'n elf miljoen euro over van Liverpool.

Hoever tekent voor vijf jaar bij 'The Wolves'. De club uit Wolverhampton werd afgelopen zevende in de Premier League.

De verdediger speelde bij Liverpool mee in de bekertoernooien, maar in de competitie kwam de geboren Amsterdammer nog niet in actie.

Sinds 2018 is Hoever in Engeland. Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding van Ajax.