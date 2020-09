Waar gelden de extra maatregelen (en hoe zit het met die veiligheidsregio's)?

Sinds gisteravond is in delen van de provincie het op één na hoogste risiconiveau voor verspreiding van het coronavirus van kracht. Vanaf zondagavond gaan daarnaast ook nog eens extra maatregelen in. Maar wat betekent dit voor jou?

Tot nu toe maakte het maar weinig uit waar je woonde: de coronamaatregelen waren overal even zwaar. Wel waren er in bepaalde gemeentes extra maatregelen getroffen, zoals de mondkapjesverplichting in Amsterdam (alweer ingetrokken) en het muziekverbod op het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Maar vanaf zondag komt daar verandering in. In twee veiligheidsregio's (Amsterdam-Amstelland en Kennemerland) gelden vanaf dan strengere maatregelen. Deze maatregelen zijn opgelegd door het Rijk.

Wat is een veiligheidsregio? Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen gemeentes, en stuurt hulpdiensten als de GGD en de brandweer aan. In het bestuur zitten de burgemeesters van die gemeentes. Tijdens de coronacrisis stelt de veiligheidsregio onder meer de noodverordeningen op die vervolgens in alle gemeentes in die regio gelden.

De belangrijkste maatregel is het eerder sluiten van de horeca. In de 'zorgelijke' gebieden moeten de deuren voortaan om 0.00 uur dicht en de muziek uit. Vanaf 1.00 uur moet de kroeg ook echt leeg zijn. Ook afhaalrestaurants moeten eerder sluiten: namelijk om 2.00 uur.

