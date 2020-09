Voorzitter Veiligheidsregio Broertjes zet vraagtekens bij coronamaatregelen kabinet

GOOI EN VECHTSTREEK - Pieter Broertjes, voorzitter van de veiligheidsregio en Burgemeester van Hilversum, is kritisch op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag reageert Broertjes op het stijgend aantal coronabesmettingen in de regio.

Hoewel de Gooi en Vechtstreek niet bij de zes veiligheidsregio's hoort waar de nieuwe strengere maatregelen gaan gelden, ligt het wel aan de grens daarvan en stijgt het aantal besmettingen. Door de nieuwe maatregelen zet Broertjes vraagtekens bij de rolverdeling tussen de regiovoorzitters en de landelijke overheid. "Minister-president Mark Rutte legt de maatregelen op het bord van de voorzitters van de veiligheidsregio's, maar de nationale overheid bepaalt wat deze maatregelen zijn. Ik vraag me dan af wat de handelingsvrijheid is van de regiovoorzitters", zegt Broertjes.

Ook heeft Broertjes kritiek op de maatregelen zelf. "Ik vind het horecaverhaal niet echt overtuigend. Ik geloof niet dat we het verschil maken met dat uurtje eerder dicht. Daarnaast raak je toch een centrale functie van de economie." Volgens de burgemeester heeft de horeca in de regio zich voorbeeldig gedragen en wordt er goed gecontroleerd. "De maatregel is niet proportioneel en we moeten de economie niet weer een klap geven. Dat is onverantwoord." Broertjes ziet dus geen heil in het preventief overnemen van de maatregelen in de regio.

Mondkapjes

Wel wijst Broertjes, naast de eigen verantwoordelijkheid, ook op de mogelijkheden van het mondkapje. "We doen er in Nederland heel krampachtig over. Maar bijvoorbeeld Italië doet het hartstikke goed en daar draagt iedereen een mondkapje." Toch wil hij het dragen van een mondkapje als burgemeester via een verordening niet verplicht stellen. "We hebben in Amsterdam en Rotterdam een slechte ervaringen daarmee gehad. Maar baat het niet, dan schaadt het niet."