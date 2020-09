World Clean Up Day: "Er nog veel zwerfafval in Haarlem"

HAARLEM - Ieder jaar wordt de internationale Clean Up Day georganiseerd door JCI. In Haarlem is het de lokale tak, JCI Kennemerland, die zich hiermee bezighoudt. Er hadden zich zo’n vijftig enthousiaste vrijwilligers aangemeld. Bewapend met vuilniszakken en grijpers verplaatsten zij zich in verschillende groepen van het Station Haarlem naar de Haarlemmer Hout om zwerfafval te rapen.

World Clean Up Day: "Al best schoon in Haarlem, toch ligt er nog te veel zwerfafval" - NH Nieuws

"Vooral in de bosjes zullen we veel afval vinden, omdat ze straten toch best goed worden schoongemaakt," zegt een van de organisatoren Jeske van Waijenburg. "We vinden er veel blikjes, maar ook kleden van bijvoorbeeld zwervers of drankflessen." Op de vraag waarom ze het doet, moet ze lachen: "Wij doen dit omdat we het leuk vinden. Ja, eigenlijk zouden de mensen zelf hun afval moeten opruimen, maar dat gebeurt niet altijd, en dus doen wij het. Het geeft ontzettend veel voldoening om straks met een volle zak op het eindpunt aan te komen."

Michael van der Putten

De groepen lopen verschillende routes, die uiteindelijk allemaal uitkomen in de Haarlemmer Hout. Daar worden alle gevulde vuilniszakken door Spaarnelanden opgehaald. Organisator Mariska van Eijk: "Spaarnelanden ondersteunt ons met deze actie, zij voorzien ons in vuilniszakken en grijpers." Het wordt uiteindelijk een hele berg van zo’n vijftig zakken. "We hopen met deze actie meer bewustzijn bij mensen te creëren; dat ze minder makkelijk afval op straat gooien. Hopelijk hoeven we ooit deze actie niet meer te organiseren omdat mensen alles opruimen, maar die kans is wel heel klein." JCI Meer dan 200.000 leden in 110 landen. In Nederland heeft het JCI ongeveer 100 afdelingen met 2.500 leden. De missie van JCI is om door middel van persoonlijke ontwikkeling een positieve verandering in de maatschappij te bewerkstelligen.