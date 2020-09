Buitenspeeldag Medemblik aankomende woensdag ingehaald

MEDEMBLIK - Om de eerder afgelaste Buitenspeeldag in Medemblik toch een beetje goed te maken, organiseert jongerenwerk Medemblik op aankomende woensdag een speelmiddag op de ijsbaan van Nibbixwoud. "We duimen voor mooi weer, zodat de kinderen ook echt lekker buiten kunnen spelen", zegt Justine Lomax van jongerenwerk Medemblik tegen WEEFF.

De landelijke Buitenspeeldag zou in juni plaatsvinden, maar moest worden afgelast vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. "Destijds was het lastig in te schatten wat wel en niet mocht voor de kinderen in verschillende leeftijdscategoriën."

Jongerenwerk Medemblik besloot om de Buitenspeeldag te verplaatsen naar aankomende week. "We hebben de laatste weken nog mooi weer gehad, en komende week is het de Week van de Gezonde Jeugd. Dus we vonden het leuk om daar bij aan te sluiten", zegt Justine.

Groot parcours

Op de ijsbaan van Nibbixwoud staat woensdag een groot parcours. Kinderen kunnen onder andere rennen en duiken op de 34 meter lange stormbaan, glijden van een glijbaan, klimmen in een bananenboom en proberen niet te verdwalen in het opblaasbare doolhof.

"Alle kinderen tussen acht en veertien kunnen woensdag aan komen waaien, maar het is wel echt specifiek voor de kinderen", legt Justine uit. "We willen niet dat de ouders er bij blijven, want dan wordt het moeilijker om de regels te handhaven."

Voldoende begeleiders

De Buitenspeeldag van Medemblik vindt op woensdagmiddag plaats tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Bij slecht weer wijkt de organisatie uit naar sporthal De Dres in Nibbixwoud. Alle kinderen in de leeftijd tussen 8 en 14 jaar zijn welkom en de activiteiten zijn gratis.

Jongerenwerk Medemblik verzorgt het eten en drinken en nemen desinfectiemateriaal mee. Ook zijn er voldoende begeleiders aanwezig om de kinderen op te vangen, en kunnen de ouders hun telefoonnummer achterlaten. De organisatie roept iedereen wel op om de anderhalvemeterregel aan te houden.