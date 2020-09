Nieuw IVF-centrum in Purmerend: "Fijn voor iedereen die uit Noord-Holland komt"

PURMEREND - Het Dijklander ziekenhuis opent begin 2021 haar deuren voor patiënten met een kinderwens. "Het heeft vooral voor stellen een emotionele waarde", laat woordvoerder Esther Muusse weten. Paren konden eerder wel al terecht voor een IVF of ICSI behandeling, maar de bevruchting wordt op dit moment nog in het lab in Amsterdam gedaan.

Het Dijklander ziekenhuis laat weten een autoriteit op fertiliteitsgebied aangetrokken te hebben: prof. dr. F.J.M (Frank) Broekmans. Hij werkt al jaar en dag in deze branche en samen en met klinisch embryoloog Margariad da Avó Ribeiro dos Santos gaan zij samen het IVF-lab opzetten.

Bevruchting

De behandeling, IVF of ICSI, is niet nieuw, maar dat alles 'in huis' gebeurd wel. "Wij doen nu alle handelingen", vertelt Muusse. Het grote verschil is dat de ei- en zaadcellen niet meer op transport hoeven, maar ze in Purmerend bevrucht kunnen worden. "Mensen vinden het prettig dat het in één gebouw gebeurd."

Langere wachttijden

Door het coronavirus zijn de wachttijden voor een behandeling aan het oplopen en dat merken ze ook in Purmerend. Hoewel ze geloven dat 'het grotere zorgaanbod effect zal hebben op de grotere wachttijden' is Muusse voorzichtig: "We willen niemand teleurstellen".



Het IVF-centrum opent naar verwachting begin 2021 haar deuren.