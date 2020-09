Ook andere gemeentes keren tegen negatief Duits reisadvies

NOORD-HOLLAND - De stichting Holland boven Amsterdam heeft de Duitse ambassade gevraagd de rode gebieden te specifieren. Drie dagen geleden besloot het land de hele provincie een negatief reisadvies te geven om het hoge aantal coronabesmettingen. Duitse vakantieganers zeggen hierdoor massaal hun vakantie af of keren eerder dan gepland terug naar huis.

De stichting Holland boven Amsterdam, die Noord-Hollandse plaatsen als toeristische trekpleister op de kaart zet, vindt dat het onterecht is dat ook het noorden van de provincie code rood heeft gekregen van Duitsland. De stichting zegt de oproep te doen namens 17 gemeenten.

Daarmee sluiten zij zich aan bij Texel. Het eiland deed gister een oproep aan Duitsland. De toeristische sector is tijdens de sluiting dit voorjaar hard geraakt en probeerden het in het na seizoen enigszins goed te maken. Nu het reisadvies is aangescherpt naar code rood worden veel vakanties geannuleerd en zijn mensen eerder naar huis gegaan.

Ambassade

Een woordvoerder van de organisatie laat aan NH Nieuws weten dat het verzoek is ingediend bij de Duitse ambassade. Ze heeft er vertrouwen in dat Duitsland het reisadvies snel zal aanpassen. "We verwachten op korte termijn reactie. Duitsland heeft zijn Corona-organisatie goed op orde en reageert adequaat op actuele ontwikkelingen."