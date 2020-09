65-jarige man raakt zwaargewond bij fietsongeluk in Haarlem

HAARLEM - Drie fietsers zijn vlak na middernacht ten val gekomen op de Verspronckweg in Haarlem. Twee meiden van 16 hebben daarbij schaafwonden opgelopen, een 65-jarige man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten nog geen duidelijk beeld te hebben van wat er is gebeurd. "De meiden hebben verklaard dat zij van achter werden aangereden door een fietser. We hebben geen verklaring op kunnen nemen van de man, want hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis."

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatsen. De 65-jarige man werd met een ambulance naar het AMC gebracht.

De politie doet verder onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.