Meerdere autoruiten ingeslagen op Stationsplein Enkhuizen

ENKHUIZEN - Op het Stationsplein in Enkhuizen zijn vannacht een aantal ruiten van auto's ingeslagen. Onder meer bij de auto van Jan-Willem Visser uit Enkhuizen, die zijn auto daar had geparkeerd toen hij met de trein naar Hoogkarspel ging.

"Ik woon vlak bij de haven van Enkhuizen en zet mijn auto eigenlijk altijd voor de deur neer", vertelt hij aan WEEFF. "Nu besloot ik om de auto een keer te laten staan op het parkeerterrein en naar huis te lopen. Eerder ben ik nog eens teruggelopen naar de auto, maar toen was er niks aan de hand."

Jan-Willem hoorde later zijn telefoon over gaan en kreeg de politie aan de andere kant van de lijn. Die vroegen hem of hij de eigenaar is van een groene Opel Astra. Dat bevestigde hij, waarna hem verteld was dat de ruit van zijn rechter portier was ingeslagen.

Geen buit meegenomen

"Ik ben toen naar m'n auto gegaan en heb wel even lopen vloeken toen ik daar aan kwam", laat hij weten. "De bewaking stond al bij mijn auto te wachten en ook de politie kwam er aan."

Gelukkig voor Jan-Willem werden er geen waardevolle spullen uit zijn auto meegenomen. "Ik had er ook niks van waarde in zitten", zegt hij. "Ze hebben wel een afstandsbediening gestolen, en misschien dat er nog wat kleingeld in de auto lag. Ook dat is er uit gehaald."

Camera's

Het is niet de eerste keer dat er bij auto's ingebroken wordt op het Stationsplein in Enkhuizen. En ook werden er eerder fietsen gestolen vanuit de fietsenstalling. Het CDA pleitte in 2018 voor cameratoezicht op het parkeerterrein, maar deze zijn nog altijd niet geplaatst.