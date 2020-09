Afgesloten gebieden tegen illegale feesten en controles bij sportclubs » dit zijn de lokale coronabeperkingen

In Kennemerland worden illegale feesten aangepakt door nachtelijke gebiedsverboden en zullen er extra controles komen bij plekken waar veel besmettingen optreden, zoals sportverenigingen (de volledige lijst vind je onderaan).

Tot de regio Kennemerland behoren Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. De regio Amsterdam-Amstelland behelst Amsterdam, Amstelveen, Oudhoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel. In al die gemeenten gelden vanaf zondag 18.00 uur dus onderstaande, aanvullende regels.

• Om illegale feesten in recreatiegebieden tegen te gaan, zal voor bepaalde gebieden 's nachts een gebiedsverbod gelden.

• Ook met het onderwijs worden afspraken uitgewerkt over de wijze waarop scholen maatregelen hebben genomen (toezicht) en nog moeten gaan treffen (advies) om het verspreidingsrisico tegen te gaan.

• Samen met zorginstellingen worden afspraken uitgewerkt over de wijze waarop de organisaties maatregelen nemen om het verspreidingsrisico tegen te gaan. Waarbij ook ruimte is voor situationeel handelen. Bijvoorbeeld het beperken mobiliteit medewerkers, preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en bezoekregelingen.

• De coronapreventieteams van GGD en gemeenten benaderen stakeholders binnen de sectoren met extra risico op een besmettingscluster (bijv. sportverenigingen, scholen, supermarkten, horeca, etc.) om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid zich te houden aan de coronamaatregelen.

• Grote drukte in de openbare ruimte moet worden voorkomen.

• De gemeente vraagt extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland neemt aanvullend de volgende extra maatregelen, dit valt te lezen in een brief van burgemeester Femke Halsema:

