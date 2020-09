Van der Gragt en co verslaan Rusland en zetten grote stap naar EK

Het doelpunt viel al vrij vroeg in de wedstrijd. Na een kort genomen hoekschop dribbelde Jill Roord richting het strafschopgebied. Van afstand krulde de middenvelder van Arsenal de bal fraai in de verre hoek. Oranje wist die voorsprong in het vervolg van de wedstrijd vrij eenvoudig vast te houden. Zelf creëerde Nederland ook nauwelijks kansen. Inessa Kaagman (Hoorn) en Katja Snoeijs (Amsterdam) kregen in de slotfase nog speelminuten.

