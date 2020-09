AZ begint competitie tegen PEC zonder Vlaar en Idrissi

ALKMAAR - AZ moet het in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen PEC Zwolle doen zonder Ron Vlaar en Oussama Idrissi. Beiden zijn geblesseerd uit het verloren duel met Dinamo Kiev in de voorrondes van de Champions League gekomen.

Verdediger Vlaar werd dinsdag in Oekraïne in de slotfase gewisseld, Idrissi was na bijna een uur spelen in het veld gekomen.

"Jammer dat we opnieuw deze jongens zien afhaken"

"Hij heeft een terugslag na dat duel", zegt trainer Arne Slot over de Marokkaanse linksbuiten. "En Ron is er ook niet bij. Jammer dat we opnieuw deze jongens zien afhaken, maar dat begint wel een beetje het verhaal van de afgelopen weken te worden. Je ziet het overigens bij veel clubs sinds de corona-stop: de toename aan blessures."

Clasie onzeker

Jordy Clasie moest vrijdag vroegtijdig van het trainingsveld. Het is nog onzeker of hij kan meedoen tegen PEC Zwolle. AZ zou de competitie vorige week beginnen tegen FC Utrecht, maar op verzoek van de Alkmaarders stelde de KNVB dat duel uit. De ploeg van Slot kon zich zo beter voorbereiden op de wedstrijd tegen Dinamo Kiev in de Champions League.