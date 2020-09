Saharagevoel in Wijdewormer: naast koeien ook kamelen in de polder

WIJDEWORMER - Het is sinds een paar dagen een vast ritueel aan de Zuiderweg in Wijdewormer. Fietsers kijken op, stappen af en maken een foto. Het zijn drie rustig grazende kamelen die de aandacht trekken. “Je kunt hier best een koek en zopie neerzetten. Het is een drukte van belang hier.”

NH Nieuws / Tom van Midden

“Normaal zie ik hier alleen maar koeien en schapen. En nu opeens kamelen!” lacht een passerende fietser. “Daar moest ik even een foto van maken.” De eigenaar van de kamelen, André van der Zouwen, mocht de dieren tijdelijk even op het land van de familie Zandvliet kwijt. Hij heeft ze overgenomen van een vriend die door de coronacrisis failliet is gegaan en niet meer voor ze kon zorgen. Tekst loopt door onder de video

Sahara-gevoel in Wijdewormer: naast koeien ook kamelen in de polder - NH Nieuws

“Ze komen uit een kinderparkje uit Groningen”, zegt Van der Zouwen terwijl hij het woestijndier over zijn neus aait. “Daarnaast hebben de dieren door heel Nederland in kerststallen en kinderboerderijen gestaan. Ze zijn dus gewend aan kinderen.”

Quote "Ze staan er gezellig. Niks mis mee!" passant

De kamelen zijn waarschijnlijk niet lang meer te bewonderen in Wijdewormer. Van der Zouwen zoekt namelijk een nieuwe eigenaar. Er zijn een aantal gegadigden uit het buitenland die interesse hebben getoond, zelfs uit Portugal is interesse. Jammer, vindt een passant. Ze had er wel aan kunnen wennen. “Ik vind het wel passen in het landschap. Ze staan er gezellig, niks mis mee!”