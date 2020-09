Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: de panters krijgen hun eigen droompaleis

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we de bouw van het nieuwe panterverblijf.

Perzische panter Fred en Ginger soezen lekker in het zonnetje. Ze dromen misschien wel van hun nieuwe verblijf waar even verderop druk aan wordt gewerkt. Dierverzorger Jurjen geeft ons alvast een rondleiding. Wat opvalt is hoeveel groter het allemaal wordt in vergelijking met hun huidige behuizing.

Klimtoestellen "We zijn er ook wel erg blij mee", zegt Jurjen. Hij steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Er moet nog wel het een en ander gebeuren", voegt 'ie er meteen aan toe. Voor de panters moeten er klimtoestellen komen. Van die grote oude bomen, zoals bij de lynxen, heeft Jurjen voor ogen. Met dwarsbalken erbij en een plateau. Want ze klimmen veel meer dan de lynxen.

Quote "Ik wil ook een vijver hebben en een heuvel, dan wordt het allemaal dynamischer." Jurjen woltjer, dierverzorger

"Ik wil ergens ook nog een vijver hebben en een heuvel, dan wordt het allemaal wat dynamischer", vervolgt Jurjen zijn wensenlijst. "Niet dat ze veel zwemmen, maar dat breekt het verblijf een beetje op. En we willen overal gras inzaaien, dat het een beetje groen is." De bomen die er nu staan, blijven daar ook. Het gebouwtje op het terrein wordt het nieuwe binnenverblijf van de panters. Behalve een paar kleine aanpassingen hoeft daar niet al teveel aan te gebeuren. Wennen Jurjen denkt niet dat de panters veel moeite zullen hebben om aan hun nieuwe omgeving te wennen. Dat ging eerder in hun huidige verblijf ook goed. De dieren kwamen uit een Pools fokstation. Daar zaten ze in een kaal hok. Toen ze ineens in een groene omgeving kwamen, schrokken ze eerst wel van de planten, maar ze voelden zich al snel thuis. "Ze zijn nu alweer veel meer gewend", zegt Jurjen. "Ik denk dat het allemaal wel goed komt." Tekst gaat door onder de foto

Er wordt druk gewerkt (en gefilmd) in het nieuwe verblijf - Robert Jan de Boer

Fred en Ginger zijn zeven jaar oud. Waarschijnlijk zijn het broer en zus. Voor ze naar Anna Paulowna kwamen zaten ze in een Pools fokstation. Dat broer en zus werden gebruikt voor de fok, is natuurlijk een rare situatie. Daar komen ook rare dieren van. Het is dus maar goed dat de Poolse autoriteiten ingrepen en de dieren nu in een veilige omgeving zitten. Het vrouwtje Ginger heeft een implantaat, dus kleine panters komen er niet meer.

Bedreigd In het wild komen Perzische panters, de naam doet het al vermoeden, voor in Iran, maar je vindt ze ook in het zuiden van Rusland, Afghanistan, Armenië en Turkije. Maar veel zijn er niet meer, nog maar zo'n 1300. Ze worden ernstig bedreigd. Hun leefgebied is versnipperd en vanwege hun prachtige vacht zijn ze gewild bij stropers.

Inmiddels vorderen de werkzaamheden gestaag. De dak bespanning van gaas is al helemaal klaar. Nu de rest van de inrichting nog. Nog even en het verblijf is straks helemaal in gereedheid voor de komst van de twee panters. En dus nog even is het verblijf de ideale hangout voor de familie pauw.