Drie restaurants in De Koog gesloten na besmettingen op 'coronaveilig' Texel

DE KOOG - In een week tijd hebben drie restaurants in De Koog op Texel hun deuren gesloten na coronabesmettingen. Het betreft de Taveerne, Grandcafé het Plein en 't Vogelhuis. Dat terwijl de gemeente gisteren nog aangaf dat het eiland onterecht rood was gekleurd door de Duitse overheid.

De Taveerne maakt vandaag via Facebook bekend dat ze de deuren voorlopig dichthouden. Een personeelslid is besmet geraakt met het coronavirus. "De andere medewerkers laten zich ook zo snel mogelijk testen. Tot er meer duidelijkheid is over de uitslagen blijft ons restaurant gesloten."

Ook Grandcafé het Plein aan de andere kant van het centrum sluit haar deuren. "Verkoudheid van meerdere werknemers heeft ons helaas doen besluiten de deuren te sluiten totdat de testresultaten negatief zijn", aldus het restaurant tegen mediapartner Texelse Courant.

Vorige week besloot 't Vogelhuis ook al preventief te sluiten, nadat twee medewerkers positief op het coronavirus hadden getest. In alle drie van de gevallen gaat het niet om een gedwongen sluiting. De GGD gaf bij beide restaurant met besmettingen aan dat sluiting niet noodzakelijk was.

Onterecht code rood

De Duitse overheid heeft voor de gehele provincie code rood afgegeven. Onterecht vonden veel ondernemers op Texel. "Het ongenuanceerde hiervan is dat wij natuurlijk geen Amsterdam zijn. Terwijl dat de aanleiding is. En wij hier nu wel de gevolgen van ondervinden", aldus Frank Spooren van VVV-Texel.

Na het horen van het laatste nieuws neemt hij zijn woorden niet terug. "Een eiland wat honderdduizenden bezoekers heeft gehad, met slechts vijftien coronagevallen sinds maart, dat zijn volgens mij uitstekend cijfers."