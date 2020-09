Extra drukte in de stad, maar rust op de Texel-route: "Even time out, heerlijk!"

DEN HELDER - Geen files met vakantiegangers, campers en vrachtwagens: ze weten even niet wat ze meemaken langs de Weststraat en de Binnenhaven. Het is er extreem rustig nu de gebruikelijke Texelroute (N250) is afgesloten voor werkzaamheden die de doorstroom van het toeristenverkeer moeten verbeteren. "Heerlijk, even een time out."

Herman Slort, bewoner aan de Binnenhaven, vindt het eigenlijk helemaal niet zo fijn dat er geen verkeer langskomt: "Het is wel erg stil. Ik ben aan huis gekluisterd en dan is het toch wel prettig als je wat reuring hebt voor de deur. Dat mis ik nu wel."

'Meteen in de file'

Al het verkeer van en naar Texel wordt omgeleid door de stad. Daar is het nu veel drukker dan normaal. Bertus Kramer woont aan de Polderweg. Hij weet nu precies wat ze aan de andere kant van de stad dag in, dag uit meemaken. "Ja, het is hartstikke druk. Ik moest even met de auto boodschappen halen en ik stond vanuit huis meteen in de file. Het duurt allemaal wat langer. Je moet even wat meer geduld hebben."

Genieten

De werkzaamheden duren tot eind oktober. Daarna is het de bedoeling dat het verkeer op de Texelroute sneller doorstroomt. Of dat gaat lukken is de vraag, zegt Brigitte Dieleman: "Ik hoop dat het de goede kant op gaat en dat we bereiken wat we willen bereiken. Als ik kijk naar de Polderweg , want het probleem is nu verlegd, dan denk ik: schieten we er echt iets mee op. Maar nu eerst maar even genieten van de rust, zeker weten."