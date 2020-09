Teleurstelling om nieuwe maatregelen voor horeca: "Zoveelste klap in het gezicht"

AMSTELVEEN - De teleurstelling is groot bij horeca-ondernemers in Amstelland. Zojuist maakte het kabinet bekend dat horecagelegenheden om 1.00 uur hun deuren moeten sluiten en dat er nog maar maximaal 50 personen binnen aanwezig mogen zijn. "We hadden het eindelijk weer een beetje op de rit"

Het is een nieuwe klap zijn voor Jaap Buis, eigenaar van Café The Pub in Amstelveen. "We hadden het eindelijk weer een beetje op de rit en nu krijgen weer toch weer een beperking", vertelt hij.

Het eerder sluiten van de deuren zal Jaap financieel gaan voelen. "Dat betekent dat ik twee uur per dag minder inkomsten heb", legt hij uit. "De omzet liep nog steeds achteruit, maar dat zal nu niet beter worden met deze maatregelen."

Schaduw van Amsterdam

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is niet te spreken over de nieuwe beperkingen voor de horeca. "Het is de zoveelste klap in het gezicht voor horecaondenemers", zegt Daan Kroone van de KHN, afdeling Amstelland.

Kroone vindt dat de nieuwe maatregelen niet zouden moeten gelden voor de regio Amstelland. "We liggen in de schaduw van Amsterdam, waardoor wij in de noodverordeningen en regels meegaan met Amsterdam", zegt hij. "Maar in Amstelland produceren wij helemaal niet dezelfde cijfers (het aantal besmettingen, red.) als in Amsterdam."

Trouwe gasten

Jaap van Café The Pub zit nog niet in zak en as en dat komt ook door zijn gasten. "Ik heb fijne en trouwe gasten en veel jeugd. Dit café heeft echt een regiofunctie en ik hoop dat dat nog even zo blijft."