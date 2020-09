Xtc-geurkaarten voor Hilversumse inwoners om harddrugslabs op te sporen

Het is zeker niet zo dat er om de haverklap drugslabs worden opgerold in Hilversum. Het afgelopen jaar slechts één. Toch zijn zulke labs landelijk een steeks groter probleem: vorig jaar werden er 90 drugslabs ontdekt en waren er bijna 200 dumpingen van drugsafval.

De gemeente Hilversum wil haar bewoners alert maken en leren hoe ze een drugslab kunnen herkennen. De geurkaarten op de markt moeten bewoners bekend maken met de geur van xtc.

De hoop is dat Hilversummers dan de politie bellen als ze dezelfde geur in de straat ruiken. "Xtc-labs en dumpingen leveren een ernstig gevaar op voor onze bewoners. We willen dat iedereen zich veilig voelt. Deze campagne is een hulpmiddel om Hilversum veilig en leefbaar te houden", aldus burgemeester Pieter Broertjes.

Meer signalen

Naast de geur van xtc zijn er nog meer signalen voor het herkennen van een xtc-lab of dumping. Andere signalen kunnen zijn blauwe vaten of vloeistofcontainers, busjes en gesloten aanhangers rondom een gebouw en een pand met afgedekte ramen.