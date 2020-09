Haarlemse café-eigenaar woedend over vervroegde sluiting: "Wordt een bloedbad"

HAARLEM - "Ik ben verbaasd, geschokt en woedend." Joost van Rijmenam, eigenaar van café Stiel's in Haarlem, is in alle staten. Hij verwacht dat het vervroegd sluiten van de horeca, wat het kabinet naar verwachting aankondigt om de coronabesmettingen te verlagen, de doodsteek zal zijn voor veel café's. "Het wordt een bloedbad."

Vanaf zondagavond mogen café's vanaf twaalf uur 's nachts geen nieuwe klanten meer toelaten, moet de muziek uit en het licht aan en om één uur moet iedereen weg zijn. Café Stiel's aan de Smedestraat is normaal van donderdag tot en met zondag tot vier uur 's nachts open en moet het qua omzet juist van die nachtelijke uren hebben. "Het is straks om half één al leeg, want wie blijft er in godsnaam nog in een verlichte kroeg zonder muziek zitten?", aldus Joost. Hij vindt de nieuwe maatregel een besluit 'voor de bühne'. (tekst loopt verder na video)

Nekslag "Het is nog net geen nekschot, maar wel een nekslag", aldus Joost. "Ik durf er bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat hier geen enkele besmetting plaatsvindt. Het kan natuurlijk altijd, maar die kans is miniem als je ziet welke maatregelen wij genomen hebben. Negenennegentig procent van de horeca in Haarlem doet zo hard zijn best om het allemaal in goede banen te leiden en dan krijgen we dit als bedankje uit Den Haag. Het is echt schandalig." Joost vreest dat studenten, die nu nog in de kroegen komen, nu juíst thuis of elders feest gaan vieren. Hij hoopt daarom dat er veel meer gecontroleerd gaat worden 'achter de voordeur'.

Ook andere café's in het centrum van Haarlem balen van de nieuwe maatregel. "Het scheelt veel inkomsten, wie gaat er bijvoorbeeld al om tien uur twee baco's en een paar shotjes bestellen? Dat gebeurt echt later in de nacht", aldus een ondernemer. Een ander heeft ergens wel begrip voor de maatregel. "Ik moet na twaalf uur vaak voor agent spelen, omdat vooral oudere klanten dan ballorig gedrag gaan vertonen en zich niet meer aan de regels houden. De studenten luisterden meestal wel. Maar ik heb makkelijk praten, omdat mijn zaak niet zo laat sluit. Ik snap dat een café als Stiel's daar echt problemen mee gaat krijgen."