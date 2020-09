Zaanstad will illegale bewoners keihard aanpakken

“We horen buurtbewoners klagen over woningen die worden ingezet voor kamerverhuur. Soms wonen er meerdere gezinnen of wel tien individuen, vaak arbeidsmigranten, in een portiekflat. Bij deze woonsituaties ontstaat vuil-, parkeer- en geluidsoverlast. Wij nemen deze signalen zeer serieus", aldus burgemeester Hamming.

De gemeente heeft geluisterd naar klachten uit de buurt en komt nu met een plan van aanpak. Huiseigenaren kunnen een brief van de gemeente verwachten als die een illegale situatie vermoedt. Als de situatie door de eigenaar niet gelegaliseerd word volgt een boete voor eigenaar en bewoner. Deze kan oplopen to ruim 20.000 euro voor de eigenaar van het pand.

Peldersveld en Poelenburg

De focus ligt op in de wijken Peldersveld en Poelenburg. “Het zijn plekken met karakter en met kleurrijke bewoners die allemaal willen dat hun kinderen fijn en veilig kunnen opgroeien. Nu staat criminaliteit dat regelmatig in de weg", aldus Hamming. De actie is niet van korte duur want de gemeente laat weten later in het jaar nog meer acties aan te kondigen.