Warmenhuizer voetbalvereniging schrapt wedstrijden na coronabesmetting bij lid

WARMENHUIZEN - De Warmenhuizer voetbalvereniging VIOS-W heeft op eigen initiatief besloten alle voetbalwedstrijden voor zondag te schrappen. Aanleiding is de ophef die deze week ontstond nadat een lid van de club het coronavirus bleek te hebben. Die voetballer speelde vorig weekend nog mee in een toernooi en zat na afloop in de kantine.