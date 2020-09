Kinderopvangcentra opgelucht nu personeel voorrang krijgt bij coronatesten

HOORN - Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) zijn enorm blij met de aangenomen motie van D66 om personeel van kinderopvang voorrang te geven bij coronatesten. "Als personeelsleden in de kinderopvang sneller getest kunnen worden hoeven we minder vaak een beroep te doen op onze andere personeelsleden", vertelt Marjan Terpstra, directeur-bestuurder bij SKH/SKiK.

Het kabinet besloot vorige week vrijdag om zorgpersoneel en een deel van het onderwijspersoneel voorrang te verlenen bij het afnemen van een coronatest, maar het personeel in de kinderopvang werd niet meegenomen. D66 besloot daarop een motie in te dienen, die door de Tweede Kamer werd aangenomen.

"Daar zijn we heel blij mee", zegt Marjan Terpstra. "We zitten nu op tien procent van de medewerkers die in de preventieve fase zitten en daardoor thuis moeten blijven. Dat zijn gewoon dertig personen. We doen een enorm beroep op de flexibiliteit van de personeelsleden die niet preventief thuis zitten en er wordt veel extra gewerkt, maar we merken ondanks de grote inzet van ons personeel dat het soms lastig is om onze bezetting rond te krijgen."

Zorgen voor het najaar

Tot nu toe lukt het beide stichtingen om de bezetting rond te krijgen, maar ze hebben zorgen over het naderende najaar. Het griepseizoen komt er weer aan, dat betekent dat er mogelijk nog meer personele problemen voor de opvang komen. Op het moment dat er een groot probleem in de kinderopvang ontstaat zal dit ook extra druk veroorzaken in andere sectoren, aangezien ouders vanwege gesloten kinderopvang niet naar het werk kunnen.



"Op het moment dat er een verkoudheidspiek komt, en dat gebeurt altijd in het najaar, dan zullen we andere maatregelen moeten nemen", aldus Terpstra. "Het is nu nog moeilijk voor te stellen hoe het griepseizoen eruit gaat zien."

Groepen samenvoegen

Mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden zijn de verschillende locaties van kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar samenvoegen. Maar dit is voor de kinderopvang een uiterste redmiddel. De GGD heeft gezorgd dat de beroepskracht kind ratio (BKR) tijdelijk wordt versoepeld met 25 procent. Dit houdt in dat de hoeveelheid kinderen per groep vergroot kan worden, indien er een personeelstekort ontstaat.