Toch woningen op oud defensieterrein in Zaandam

Vorig jaar werd een plan voor de komst van 1000 woningen van tafel geveegd. Dit omdat de industrie in Amsterdam, aan de anderenkant van het Noordzeekanaal, niet blij me dit plan was omdat ze bang was voor strengere milieueisen.

Buiten milieuzone

De te ontwikkelen woningen liggen net buiten die milieuzone waardoor de kans groter is dat er straks ook daadwerkelijk mensen op het oude defensieterrein kunnen wonen en werken. Het plan ligt op dit moment ter inzage.

De Enclave op het Hembrugterrein bestaat uit zogenaamde 'Hemburgers'. De groep noemt zichzelf (inter)nationaal gevestigde ontwerpers, architecten, horecaondernemers en kunstenaars. Iedereen geeft de Enclave vanuit zijn eigen achtergrond een unieke invulling.

Zaanstad wil in overleg kijken of er in de toekomst meer woning op het terrein gebouwd kunnen worden.